Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Fernsehgeräte entwendet

53909 Zülpich-Hoven (ots)

Bislang Unbekannte drangen in der Zeit vom 28.12.2020 bis zum 3.2.2021 in ein vorübergehend unbewohntes Einfamilienreihenhaus in der Nideggener Straße ein. Nach Aufbrechen einer Hintertür entwendeten die Diebe zwei Fernsehgeräte.

