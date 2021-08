Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte dringen in Eisengießerei ein

Bünde (ots)

(jd) Der Mitarbeiter einer Eisengießerei stellte gestern (23.8.) um 5.50 Uhr fest, dass mehrere Materialien aus einer Lagerhalle an der Imperialstraße fehlten und ein Fenster der Halle beschädigt war. Mutmaßlich haben der oder die unbekannten Täter dieses Fenster eingeschlagen und sich so Zugang zu der Halle verschafft. Aus der Lagerhalle entwendeten sie insgesamt ein Fass Kupfergranulat, eine Palette Kupfer sowie zwei Fässer Nickel. Durch die Fluchttüren der Halle wurden die Materialien, die einen Gesamtwert von fast 20.000 Euro haben, mutmaßlich abtransportiert. Die Polizei bittet Zeugen, unter 05221/8880 Kontakt aufzunehmen, wenn sie zwischen Samstag, 15.00 Uhr und den frühen Morgenstunden am Montag etwas Auffälliges beobachtet haben.

