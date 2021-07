Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei gegen die Raser- und illegale Tuningszene - die Wochenendbilanz

Dortmund (ots)

"Wir haben den längeren Atem!" - so die Aussage des Dortmunder Polizeipräsidenten Gregor Lange zum Jahresanfang - bezogen auf das konsequente Vorgehen gegen die Raser- und illegale Tuningszene in Dortmund. Auch wenn die Anzahl der Fahrzeuge aktuell weniger geworden ist, so sind Polizeibeamtinnen und -beamte Wochenende für Wochenende im Einsatz gegen dieses Phänomen.

Auch an diesem Wochenende (16. - 18.07.2021) kontrollierte die Polizei in der Dortmunder Innenstadt, auf Phoenix-West und am Phoenix-See. Denn: Rasen ist gefährlich und die szenetypischen Begleiterscheinungen wie Lärm, Vermüllung, Verkehrsgefährdungen sind nicht hinnehmbar, insbesondere für die Anwohner der betroffenen Bereiche und schon gar nicht für unbeteiligte Verkehrsteilnehmer.

Die Bilanz dieses Wochenendes:

- 176 kontrollierte Fahrzeuge und 279 Personenkontrollen - Drei sichergestellte PKW wegen des Verdachts des Erlöschens der Betriebserlaubnis - 18 Platzverweise - Eine Verkehrsvergehensanzeige - 27 Ordnungswidrigkeitenanzeigen - 74 Verwarngelder

Und an dieser Stelle das Versprechen - wir wiederholen uns - Wir bleiben dran!

