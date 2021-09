Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Paketzusteller verhindert Betrug

Bellheim (ots)

Bereits am vergangenen Freitag versuchte ein bislang unbekannter Mann mittels gefälschtem Reisepass ein Paket zu erlangen. Er sprach gegen halb zwölf in der Hauptstraße in Bellheim einen Paketzusteller an und legte ihm einen Reisepass vor. Hiermit wollte er ein angeblich an ihn adressiertes Paket ausgehändigt bekommen. Der Paketzusteller verweigerte jedoch die Herausgabe, weil ihm der eigentliche Adressat persönlich bekannt ist. Der unbekannte Mann wurde als 25-30-jährig, groß und dunkelhäutig beschrieben. Er trug einen grauen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose mit weißen Sneaker (rote Schnürsenkel), eine schwarze Baseballcap und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Wer Hinweise zu dem unbekannten Täter geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/ 958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de

