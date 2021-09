POL-PDLD: Unfallflucht, ALDI-Parkplatz

Polizeidirektion Landau

Herxheim (ots)

Nach ihrem Einkauf stellte die Geschädigte fest, dass zwischen 11:30 und 11:56 Uhr am 17.09.2021 jemand gegen ihren abgestellten PKW Audi (silber) gefahren war und die Unfallörtlichkeit hiernach verlassen hatte, ohne die Daten zu hinterlassen. Vage Hinweise bestehen zu einem schwarzen Fiat Panda, der zum Zeitpunkt des Parkens des Audi, besetzt mit einer älteren männlichen Person mit Gehstöcken im Fußraum, neben dem Audi parkte. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen selbst oder zum beschriebenen PKW Fiat Panda geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Landau (06341-2870) zu wenden.

