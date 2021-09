Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

B 10 bei Wörth am Rhein (ots)

Am Freitag, 17.09.2021 gegen 14:24 Uhr kam es bei Wörth am Rhein auf der B 10 in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und dem PKW einer 23-jährigen aus Karlsruhe. Aufgrund eines Fehlers beim Spurenwechsel kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die PKW Fahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Karlsruhe gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 27.500 Euro. Der PKW musste abgeschleppt werden.

