POL-PDLD: Rülzheim - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Am Samstag gegen 01:30 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann in der Mittleren Ortsstraße in Rülzheim durch bislang unbekannte Täter angegriffen und leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

