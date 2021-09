Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Diebstahl aus PKW

Bellheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür eines PKW in der Karl-Silbernagel-Straße in Bellheim ein und entwendeten das Radio.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell