POL-WE: Verkehrszeichen umgefahren - Schild mitgenommen + Außenspiegel abgetreten - Jugendliche flüchten + Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz + + Auto brennt - Ermittler bitten um Hinweise + u.a.

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 18.08.2021

Friedberg: Papiertonne angezündet

Am späten Montagabend (16.08.21, 23.35 Uhr) brannte vor einem Mehrfamilienhaus in der Friedberger Scribastraße eine Papiertonne. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Abfallbehälter angezündet worden war und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Wem waren kurz zuvor verdächtige Personen im Bereich der einstelligen Hausnummern aufgefallen? Hinweise erbittet die Kripo in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Verkehrszeichen umgefahren - Schild mitgenommen

In der Fauerbacher Straße kam es am späten Dienstagnachmittag zu einer ungewöhnlichen Unfallflucht. Gegen 17.50 Uhr hatte Zeugenangaben zufolge die Fahrerin eines schwarzen PKW mit MKK-Kennzeichen im Bereich der 60er-Hausnummern offenbar die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die Frau fuhr am dortigen Fußgängerüberweg ein Verkehrszeichen um, stieg kurz aus und brauste schließlich davon, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Wenig später sollen dann zwei Männer an der Unfallstelle erschienen sein, die das abgeknickte Schild mitnahmen. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Unfallflucht sowie Diebstahl und bittet mögliche weitere Zeugen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

Butzbach: Außenspiegel abgetreten - Jugendliche flüchten

In Butzbach ist es in der Nacht auf Mittwoch zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gekommen. Zeugen bemerkten gegen 01.30 Uhr eine Gruppe von 7 oder 8 Jugendlichen, die durch die Mozartstraße zogen und dabei an zumindest drei Autos Seitenspiegel abtraten. Der Schaden beträgt nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Hundert Euro. Nachdem Anwohner die Personengruppe ansprachen, flüchteten diese in Richtung Pohl-Gönser Straße. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Bad Vilbel: Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Wohl beim Ein- oder Ausparken touchierte am Samstag (14.08.2021) ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Friedberger Straße einen parkenden, schwarzen Jeep. Der Geländewagen war dort zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr abgestellt. Der Verursacher hinterließ an der Heckstoßstange Schäden in vierstelliger Höhe und fuhr davon. Die Bad Vilbeler Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden.

Bad Nauheim: Mehrere Papiercontainer brennen

Insgesamt vier Papiercontainer sind in der Nacht zu Sonntag (15.08.21, 0.40 Uhr) auf einem Hinterhof in der Bad Nauheimer Usastraße in Brand geraten. Friedberger Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass die Behältnisse angezündet worden sind und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich telefonisch unter Tel. 06031/6010.

Niddatal: Auto brennt - Ermittler bitten um Hinweise

Am frühen Sonntagmorgen ist in der Kastanienallee ein silberner Fiat abgebrannt. Anwohner hatten gegen 1.30 Uhr laute Knallgeräusche wahrgenommen und dann das brennende Auto bemerkt. Anschließend seien drei nicht näher beschriebene Personen davongerannt. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet mögliche Zeugen, sich unter 06031/6010 zu melden. Wer kann Hinweise zur Identität des Trios geben? Wer hatte die Situation beobachten können?

