POL-WE: Nach Unfallflucht - Polizei sucht beschädigten Vectra + Einbruch ohne Beute + Audi aufgebrochen

Karben: Nach Unfallflucht - Polizei sucht beschädigten Vectra

Am späten Sonntagabend ist in der Rendeler Straße in Klein-Karben ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem am Fahrbahnrand parkenden schwarzen Seat kollidiert, wobei dieser erheblich beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Anhand an der Unfallstelle verlorener Fahrzeugteile konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silbernen Opel Vectra C gehandelt haben müsste, welcher in Richtung Niederdorfelden davongefahren war. Der Opel muss durch den Zusammenstoß ebenfalls deutliche Beschädigungen im Bereich der rechten Fahrzeugfront davongetragen haben.

Nun ermittelt die Bad Vilbeler Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06101/54600 zu melden. Die Ermittler fragen insbesondere: Wo ist ein silberner Opel Vectra mit Frontschäden gesehen worden? Wer saß am Steuer des flüchtigen Autos? Wer hatte den Unfallhergang beobachten können?

Karben: Einbruch ohne Beute

Zwischen Samstagabend (18.35 Uhr) und Sonntag (12 Uhr) sind Straftäter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Römerkastell" eingebrochen. Offenbar wurde jedoch nichts entwendet. Um sich Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen, war zuvor eine Terrassentür aufgehebelt worden. Mögliche Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/5460-0.

Florstadt: Audi aufgebrochen

Aus einem in der Seegartenstraße parkenden, weißen Audi haben Diebe zwischen Sonntagabend (19.30 Uhr) und Montagmorgen (5.30 Uhr) neben Bargeld auch eine Herrenhandtasche gestohlen. Zuvor war die Beifahrerseite des PKW aufgebrochen worden. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

