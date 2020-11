Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Aufgeflogen

RheinmünsterRheinmünster (ots)

Was mit dem mutmaßlichen Betrug an einer Zapfsäule am vergangenen Freitag begann, endete für einen VW-Fahrer mit mehreren Strafanzeigen. Am vergangenen Freitag betankte ein Polo-Fahrer in Rheinmünster an der Tankstelle in der Straße `Victoria Boulevard´ sein Auto und fuhr im Anschluss ohne zu bezahlen davon. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen stellten die alarmierten Beamten des Polizeiposten Flughafen-Rheinmünster fest, dass der Polo des 32-Jährigen nicht zugelassenen war. Wie sich herausstellte, verkaufte der Mann Anfang November seinen bis dahin genutzten Polo und gab beim Abmelden des Fahrzeuges gegenüber den Mitarbeitern der Zulassungsstelle an, dass er die Zulassungsstempel verloren hatte. Mitte November erwarb er einen neuen Polo und brachte daran die alten Kennzeichen sowie die vermeintlich verlorenen Zulassungsstempel, die er selbst vor der Abmeldung des alten Autos entfernt hatte, an. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Betruges, Urkundenfälschung und Verstößen gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz. /ag

