POL-WE: (Folgemeldung)Tote Tiere in Ober-Mörlen+ In Backhaus eingestiegen + Audi aufgehebelt - Geld genommen + + Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz + Unfallflucht im Parkhaus

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 17.08.2021

(Folgemeldung)Tote Tiere in Ober-Mörlen - Polizei vollstreckt Durchsuchungsbeschluss / Beschuldigter festgenommen

Nachdem Ermittler am Montagmorgen (16.08.2021) die Wohnung eines 35-Jährigen in der westlichen Wetterau durchsuchten und diesen vorläufig festnahmen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43647/4995390), befindet sich der Mann mangels Haftgründen mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Er wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft - nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen- am Montagnachmittag entlassen.

Im Rahmen des durch das Amtsgericht Gießen ergangenen Durchsuchungsbeschlusses waren Polizeibeamte vor Ort auf umfangreiches Beweismaterial gestoßen. Neben einigen toten Tieren hatten die Ordnungshüter unter anderem auch zwei lebendige Igel in der Wohnung des polizeibekannten Tatverdächtigen aufgefunden. Diese übergab man in die Obhut versierter Tierschützer in der Umgebung.

Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

Büdingen: In Backhaus eingestiegen

Wie die Polizei am Montagabend erfuhr, sind Diebe in das Calbacher Backhaus in der Limesstraße eingebrochen. Um hineinzugelangen war zuvor ein Fenster eingeschlagen worden. Entwendet wurden 25 Euro Bargeld. Wann genau die Straftäter aktiv gewesen sind, steht bislang nicht fest. Die Polizei in Büdingen bittet mögliche Zeugen, sich unter der Tel. 06042/96480 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Audi aufgehebelt - Geld genommen

Weil er sich am frühen Dienstagmorgen in der Beunestraße an einem grauen Audi zu schaffen machte, wurden Anwohner auf einen Dieb aufmerksam. Der Tatverdächtige bemerkte, dass er aufgeflogen war und rannte davon. Ein Passant hatte den etwa 180 cm großen und etwa 25 bis 30 Jahre alten Mann mit kurzen dunklen Haaren und Dreitagebart noch ein stückweit verfolgt. Der Tatverdächtige soll einen dunkelblauen Kapuzenpullover und dunkelblaue Jeans getragen haben. Wie man anschließend feststellen musste, fehlte aus dem Auto, dessen Beifahrertür Hebelmarken aufwies, Bargeld in zweistelliger Höhe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Bad Vilbel: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Am Dienstagmorgen ist es auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Homburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, in deren Rahmen ein dort zwischen 10 Uhr und 10.20 Uhr abgestellter schwarzer Ford beschädigt wurde, offenbar durch einen anderen, noch unbekannten Verkehrsteilnehmer. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Butzbach: Unfallflucht im Parkhaus

Einen weißen Ford Ka beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 9.35 Uhr und 10.30 Uhr im Parkhaus am Marktplatz (August-Storch-Straße), der auf einer dortigen Stellfläche stand. Ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

