POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbrecher ohne Diebesgut geflüchtet

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen gewaltsam am Donnerstag, den 15. Oktober 2020, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 15:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Wissmannstraße in Delmenhorst ein.

Nach ersten Angaben des Geschädigten, flüchteten die Täter augenscheinlich ohne Diebesgut.

Der Sachschaden, der durch das gewaltsame Eindringen in das Gebäude verursacht wurde, wird auf 600 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 4221/1559-0 entgegen.

