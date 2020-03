Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Arbeitsgeräte aus Lagerraum gestohlen

Mannheim (ots)

In den im OG gelegenen Lagerraum der Tiefgarage "Neckarpromenade" im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt drangen zwischen Freitagmittag und Montagmorgen bislang unbekannte Täter brachial ein und entwendeten eine Vielzahl an Arbeitsgeräten für Hausmeistertätigkeiten. Darunter befanden sich u.a. eine Schneefräse, ein Rasenmäher, ein Laubbläser. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bemerkt haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell