Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Nord ermitteln wegen Sachbeschädigung... Beträchtlicher Schaden an Toyota - Hinweise an die Polizei

Heidelberg (ots)

Beträchtlichen Schaden richtete ein bislang nicht ermittelter Täter zwischen Samstagabend und Montagnachmittag an einem an der Zufahrt zum Parkplatz des Tiergartenschwimmbads in der Tiergartenstraße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim abgestellten, blauen Toyota Verso an.

Drei Radzierblenden, zwei Scheibenwischerblätter und beide Kennzeichen wurden abmontiert, drei Reifen zerstochen sowie die Karosserie zerkratzt, Nebelscheinwerfer und Dachantenne beschädigt.

Der Sachschaden dürfte mit fast 3.000 Euro zu Buche schlagen. Der aus Trier stammende Geschädigte stellte am Montag gegen 15 Uhr die Beschädigungen fest und erstattete Anzeige beim Polizeirevier Heidelberg-Nord. Die Beamten ermitteln und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.: 06221/4569-0, zu melden.

