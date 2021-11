Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 17.11.2021

Goslar (ots)

Seesen

-Geldautomaten an Rastanlage aufgebrochen

Am 16.11.2021, gegen 02.40 Uhr, wurde an der Tank-und Rastanlage "Harz West", an der Autobahn 7, durch bislang unbekannte Täter mittels roher Gewalt und unter Zuhilfenahme eines PKW Audi auf einen im Eingangsbereich der Raststätte aufgestellten Geldautomaten eingewirkt.

Hierdurch gelang es innerhalb weniger Minuten, den Automaten soweit zu beschädigen, dass eine Entnahme von Bargeld möglich wurde und die Täter mit einem noch nicht zu beziffernden Betrag flüchten konnten.

Das an dem Fahrzeug angebrachte Kennzeichen aus Northeim (NOM) war zuvor entwendet worden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Das für derartige Delikte an dieser Raststätte zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar, bitte Personen, die zum Tatgeschehen selbst, bzw. zur Flucht der Täter Hinweise geben können, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Goslar

-Einbruch in Gartenlaube

Im Zeitraum vom 15.11.2021, 13:00 Uhr - 16.11.2021, 14:15 Uhr drangen bislang unbekannte Täter unberechtigt auf das Grundstück eines Kleingärtners in der Kolonie am Reiseckenweg ein. Dort brachen sie einen Geräteschuppen auf und entwendeten Werkzeuge und einen Rasenmäher. Der Schaden liegt bei etwa 1.500 EUR.

Personen, die in dem Zeitraum in der Umgebung des Tatortes Ungewöhnliches beobachtet haben, werden gebeten, dies der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 mitzuteilen.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell