POL-MK: Reifen zerstochen.

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

In der Nacht zum gestrigen Donnerstag zerstach ein unbekannte3r Täter zwei Reifen (Fahrerseite) eines silbernen Opel Astra. Der 64-jährige Geschädigte stellte den Schaden an seinem an der Freiherr-Vom-Stein-Straße abgestellten Fahrzeuggegen 03:30 Uhr fest, als er zur Arbeit fahren wollte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Altena entgegen.

