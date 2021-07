Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Peugeot geklaut.

Hemer (ots)

Schlüssel und Pkw gestohlen

Am gestrigen Donnerstag, gegen 11 Uhr parkte eine Angestellte einer Spielhalle ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Innenstadt. Während ihrer Arbeitszeit legte sie ihre Tasche in der Spielhalle mit ihrem Fahrzeugschlüssel ab. Als sie gegen 14 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeugschlüssel nicht mehr in ihrer Tasche und ihr roter Peugeot 206 mit dem Kennzeichen BOR-PL 74 entwendet worden war. Der Dieb muss den Schlüssel aus der Tasche gestohlen und anschließend das Fahrzeug mit dem Originalschlüssel entwendet haben. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des roten Peugeots nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

