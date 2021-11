Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruch in leerstehendes Mehrfamilienhaus:

Bislang unbekannte/r Täter brachen in der Zeit von Mittwoch, den 17.11.2021, 23.00 Uhr, bis zur Feststellung am Donnertag, den 18.11.2021, 17:15 Uhr, in ein zurzeit leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße ein. Zugang verschaffte/n sich der oder die Täter nach Aufhebeln der Eingangstür in das Treppenhaus des momentan im Umbau befindlichen Mehrfamilienhauses. Entwendet wurde nach erster Feststellung eine Handkreissäge der Marke Makita.

