POL-PB: Motorradfahrer prallt gegen Verkehrszeichen

Salzkotten (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Paderborner Straße (B1) in Salzkotten hat sich ein Motorradfahrer am Sonntagmittag leichte Verletzungen zugezogen. Der 68-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit einer BMW stadteinwärts unterwegs, als er auf Höhe einer Tankstelle aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann schlitterte mit dem Motorrad über einen Grünstreifen, prallte gegen ein Verkehrszeichen, welches aus der Verankerung gerissen wurde, und kam auf einem angrenzenden Feldweg zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte ihn leichtverletzt in ein Salzkottener Krankenhaus. Das Motorad war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 9.200 Euro.

