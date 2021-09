Polizei Paderborn

POL-PB: Sechs Verletzte nach Zusammenstoß zweier Autos

Paderborn (ots)

(ah)Samstag, 04.09.21, 18:15 Uhr, 33102 Paderborn, Heinz-Nixdorf-Ring/Münsterstraße, Verkehrsunfall mit 4 Schwerverletzten und 2 Leichtverletzten, Beim Zusammenstoß zweier Autos am Samstagabend sind in Paderborn sechs Autoinsassen zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr hatte ein mit vier Personen besetzter Seat den Heinz-Nixdorf-Ring in Richtung Dubelohstraße befahren. An der Kreuzung Münsterstraße war der 40-jährige Fahrer nach links abgebogen und dabei frontal mit einem entgegenkommenden BMW zusammengestoßen. Im Seat wurden neben dem Fahrer auch die schwangere 28-jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder (6 und 8 Jahre alt) verletzt. Die beiden Erwachsenen zogen sich schwere, die Kinder leichte Verletzungen zu. Alle wurden mit Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Auch die BMW-Fahrerin sowie ihr 19-jähriger Beifahrer zogen sich durch den Zusammenstoß Verletzungen zu. Sie wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Während der Fahrer des Seat behauptet, bei Grünlicht nach links abgebogen zu sein, gibt es mehrere Zeugenaussagen, die belegen, dass der Geradeausverkehr in Gegenrichtung "grün" hatte. Die Ermittlungen zur Unfallursache diesbezüglich dauern noch an. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 16000 Euro belaufen. Der Seat und das Handy des Fahrers wurden für weitere Untersuchungen sichergestellt. Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise bis gegen 19.50 Uhr gesperrt.

