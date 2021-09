Polizei Paderborn

POL-PB: Kabeldieb auf frischer Tat ertappt

Paderborn (ots)

Die Polizei Paderborn hat in der Nacht von Mittwoch, 1. September, auf Donnerstag, 2. September, einen Kabeldieb auf frischer Tat ertappt. Gegen 03.00 Uhr meldete sich ein Zeuge, dass auf der Baustelle eines Mahrfamilienhauses am Hohenloher Weg eine Person gesichtet worden sei.

Die Beamtinnen und Beamten entdeckten einen 61-jährigen Mann, der im Verdacht steht, auf der Baustelle mehrere Kabel durchtrennt und zum Abtransport bereit gelegt zu haben. Der Abtransport sollte womöglich durch einen am Hohenloher Weg abgestellten Mercedes Vito erfolgen. Entsprechende Werkzeuge zum Durchtrennen von Kabeln stellte die Polizei sicher.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass auch auf einer Baustelle in der Nähe an der Straße An der Talle Kabel gestohlen worden waren. Auch dort gilt der 61-Jährige als tatverdächtig. Gegen ihn wurde Strafanzeige gestellt.

