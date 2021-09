Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei erwischt zwei Raser auf der B64

Kreis Paderborn (ots)

Im Rahmen der regelmäßigen Geschwindigkeitskontrollen sind der Polizei Paderborn zwei Autofahrer in dieser Woche besonders aufgefallen. Am Mittwoch, 1. September, fuhr ein 35-jähriger Mann aus Delbrück mit einem Audi auf der B64 bei Sande deutlich zu schnell. Seine Geschwindigkeit betrug 132 km/h bei erlaubten 70 km/h. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamtinnen und Beamten zudem Drogenkonsum fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Dem 35-Jähigen drohen nun hohe Bußgelder, mehrere Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Seinen frisch erworbenen Führerschein ist ein 18-Jähriger aus Altenbeken wohl bereits wieder los. Am Donnerstag, 2. September, raste der junge Mann auf der B64 in Höhe Schwaney mit einem BMW mit 174 km/h in die Lasermessung. Erlaubt sind dort 100 km/h. Auch dem 18-Jähigen drohen nun ein entsprechendes Bußgeld, mehrere Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell