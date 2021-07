Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer parkte am Freitag, 09.07.2021, zwischen 09.30 Uhr und 11.30 Uhr, seinen schwarzen VW Passat, auf einem Parkplatz in Cesar-Stünzi-Straße, in Höhe der Hausnummer 5. Als er an seinen Pkw zurückkam, bemerkte er einen größeren Schaden am hinteren rechten Radkasten sowie am Heck. Nach Sachlage dürfte ein anderer Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Schaden an dem Passat verursacht haben. Dieser entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden an dem VW Passat ist nicht unerheblich. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können.

