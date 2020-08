Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Vorfahrtsverstoß in Großenkneten verursacht

Delmenhorst (ots)

Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Großenkneten missachtete am Mittwoch, 26. August 2020, die Vorfahrt eines bevorrechtigen Pkw in Großenkneten und stieß mit diesem zusammen.

Gegen 14:40 Uhr befuhr er mit seinem Pkw, einem silbernen Opel, die Straße "Zur Hohen Lieth" in Großenkneten, bei der es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt.

Am Ende der Straße beabsichtigte er, geradeaus in die Straße "Am Rieskamp" zu fahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw, einen roten Seat, und kollidierte mit diesem.

Am Seat der 71-jährigen Fahrerin aus Großenkneten entstand ein Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Der Schaden am Opel wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

Beide Beteiligte wurden glücklicherweise nicht verletzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell