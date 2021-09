Polizei Paderborn

POL-PB: 17-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Delbrück (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Lippstädter Straße mit der Suternstraße in Delbrück hat sich am Sonntagabend eine 17-Jährige schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war gegen 19.35 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Lippstädter Straße in Richtung Delbrück unterwegs. Von der Suternstraße aus kommend, wollte ein 19-jähriger Opelfahrer die Lippstädter Straße in Richtung Mantinghausen überqueren. Er hielt zunächst an, fuhr dann aber geradeaus in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in die Uniklinik nach Münster. Der Opel musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.750 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell