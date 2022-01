Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kellertüren aufgehebelt

Bocholt (ots)

Mehrere Kellerräume aufgebrochen haben Unbekannte in Bocholt. Dazu kam es zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 10.00 Uhr, in einem Wohnhaus an der Schwartzstraße. Die Täter hebelten fünf Türen gewaltsam auf. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell