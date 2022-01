Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - 22-Jähriger schwer verletzt

Velen (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Velen verletzte sich am Samstagabend bei einem Unfall auf der Ramsdorfer Straße schwer. Er war gegen 20.55 Uhr von Ramsdorf kommend in Richtung Velen unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abkam, in einen Straßengaben prallte und dann zurück auf die Straße geschleudert wurde. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

