Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw gerät in den Gegenverkehr - 4 Personen verletzt

Pluwig (ots)

Am Samstag, 11.09.2021, ereignete sich gegen 20.00 Uhr, auf der L 143, kurz vor dem Ortseingang Pluwig, ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Verlauf vier Personen verletzt wurden. Der 21jährige Fahrer eines BMW geriet vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im Verlaufe einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden VW. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin des VW und zwei weitere Insassen, ein 6jähriges und ein 11jähriges Kind leichtverletzt und im Anschluss in Krankenhäuser eingeliefert. Der Beifahrer des BMW wurde ebenfalls leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L 143 wurde im Verlaufe der Unfallaufnahme vollgesperrt. Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

