POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Niederhambach (ots)

Am 10.09.2021 gegen 13:30 Uhr kam es in der Ortslage Niederhambach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 38-jähriger PkW-Führer aus der Verbandsgemeinde Birkenfeld befuhr dabei die Hauptstraße, aus Richtung Böschweiler kommend in Fahrtrichtung B 41. In Höhe des Anwesens Hauptstraße 17 verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellten PkW sowie einer Hauswand. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 EUR. Ein 7-jähriges Kind, welches zum Unfallzeitpunkt den Gehweg im Bereich des geparkten PkW passierte, wurde dabei verletzt. Glücklicherweise wurde das Kind nicht durch den PkW erfasst, sondern es trug lediglich leichte Verletzungen davon.

Mögliche Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld, Tel.: 06782/991-0, in Verbindung zu setzen. Für die Ermittlungen von Bedeutung ist insbesondere der Fahrzeugführer eines bis dato noch unbekannten weißen PkW, welcher die Gegenrichtung befuhr und möglicherweise sogar durch das Unfallfahrzeug gefährdet worden sein könnte.

