Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Schwerer Verkehrsunfall

Oberharmersbach (ots)

Am Samstagabend, kurz nach 20 Uhr, ereignete sich in der Ortsdurchfahrt Oberharmersbach, Obertal (L 94), ein schwerer Verkehrsunfall. In Fahrtrichtung Zell am Harmersbach touchierte der Fahrer eines Geländewagens aus unbekannter Ursache die Bordsteinkante in einer leichten Linkskurve. Daraufhin übersteuerte er das Fahrzeug, das umstürzte und sich überschlug. Die beiden Insassen wurden herausgeschleudert, da sich in dem Oldtimer keinerlei Sicherungssysteme befanden. Der Fahrer, 28 Jahre alt, erlitt so schwere Verletzungen, dass er an der Unfallstelle verstarb. Der 24-Jährige Mitfahrer wurde vom Rettungsdienst schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr Oberharmersbach sperrte die Straße für die Zeit der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Haslach ab. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

