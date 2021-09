Polizei Aachen

POL-AC: Polizei Aachen beteiligte sich an landesweiten Aktionstage für mehr Sicherheit im Radverkehr

Aachen/ StädteRegion (ots)

Im Rahmen der landesweiten Aktionstage für mehr Sicherheit im Zweiradverkehr führten insgesamt mehr als 70 Beamtinnen und Beamte der Aachener Polizei letzten Freitag und gestern (22.09.2021) an vielen Stellen in der Innenstadt aber auch in den Kommunen der StädteRegion Fahrzeugkontrollen durch. An Örtlichkeiten, die als Bürger- Beschwerdestellen bekannt sind, kontrollierten Kräfte des Verkehrsdienstes, der Einsatzhundertschaft und des Wachdienstes an beiden Tagen mehr als 1700 Kraftfahrzeuge und an die 450 Zweiräder (Fahrrad/ Pedelec/ E-Scooter). Ein Hauptaugenmerk legten die Polizisten dabei auf das Verhalten der Verkehrsteilnehmer - das Fehlverhalten von Zweiradfahrern und ebenso das Fehlverhalten von Kraftfahrzeugfahrern gegenüber diesen wurde kontrolliert und geahndet: An die 80 Verkehrsverstöße wegen technisch mangelhaften Zustands von Zweirädern, Ablenkung der Fahrer durch Handy/ Kopfhörernutzung oder auch Missachtung von Rotlicht oder falsche/ keine Nutzung von Radwegen stellten die Polizisten fest. Mehrere Dutzend Verstöße von Kraftfahrzeugführern, zum Nachteil von Zweiradfahrern, wurden ebenfalls beobachtet und geahndet; so z.B. die Missachtung des seitlichen Sicherheitsabstandes beim Vorbeifahren oder auch behinderndes Parken auf Radwegen. Bei weiteren Kontrollen konnten zudem fünf Pkw- Fahrer angetroffen werden, die unter Betäubungsmitteln ihr Fahrzeug führten, hier wurden Strafanzeigen gefertigt, Blutproben angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem vielen noch zwei E- Scooter auf, die ohne Versicherung im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs waren, hier müssen Fahrer und Halter mit Anzeigen rechnen. Neben den Kontrollen führten die Polizisten im Sinne der Prävention auch viele verkehrsdidaktische Gespräche, um das Verständnis füreinander zu fördern und auf die typischen Gefahren beim Fahrrad- und Pedelecfahren hinzuweisen.(pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell