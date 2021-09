Polizei Aachen

POL-AC: Polizei sucht Zeugen - Schwerer Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring

Aachen (ots)

Heute Morgen (21.09.2021) zwischen 5.30 und 5.45 Uhr ereignete sich auf dem Berliner Ring kurz vor der dortigen Autobahnauffahrt (A 544) ein schwerer Unfall, bei dem ein Motorrollerfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen missachtete zunächst ein aus Richtung Jülicher Straße kommender und an der Auffahrt zur BAB nach links abbiegender Pkw den Vorrang des ihm entgegenkommenden Rollerfahrers und kollidierte mit diesem. Hierdurch kam der 61 -jährige Zweiradfahrer zu Fall. Am Boden liegend wurde er dann von einem heranfahrenden weiteren Fahrzeug überrollt. Beide bislang unbekannten Fahrzeugführer verblieben jedoch nicht an der Unfallstelle, sondern fuhren davon. Bei dem im Abbiegevorgang befindlichen Auto soll es sich um einen Pkw der Marke Audi handeln; das Fahrzeug müsste massive Beschädigungen frontal/ rechts bzw. an der Beifahrerseite aufweisen. Die weitere Fluchtrichtung ist unbekannt. Bei dem anderen Fahrzeug soll es sich um einen Pkw handeln, Näheres ist bislang nicht bekannt. Dieser soll nach dem Unfall direkt auf die A 544 in Fahrtrichtung Aachener Kreuz aufgefahren sein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen; die Fahndungen nach den beiden flüchtigen Pkw laufen auf Hochtouren. Die Polizei sucht nun weiter dringend Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen bzw. weitere sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich zu Bürozeiten unter der Rufnummer 0241/ 9577- 42101 oder über die 110 zu melden.

Ein Rettungswagen brachte den Rollerfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Roller wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Ein Sachverständiger unterstützte die Beamten vor Ort bei der Unfallaufnahme. Der Bereich der Unfallstelle war für den fließenden Verkehr mehrere Stunden gesperrt. (pw)

