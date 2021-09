Polizei Aachen

POL-AC: Aufmerksame Zeugen rufen die Polizei - ein Wohnungseinbrecher und ein Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt

Aachen (ots)

Am Wochenende konnte die Polizei dank aufmerksamer Zeugen direkt zwei Sachverhalte aufklären:

Am Sonntag (19.09.2021) bemerkten Zeugen in der Stromgasse einen Wohnungseinbruch gegen 15 Uhr und riefen die Polizei. Ein Mann war dabei beobachtet worden, wie er mit einem Backblech ein Fenster einschlug, in eine Wohnung einstieg und diese wenig später mit einem Computer-Bildschirm unter dem Arm wieder verließ. Der flüchtige 23- jährige Tatverdächtige konnte von den Beamten gestellt werden. Ein Strafverfahren gegen ihn wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl wurde eingeleitet.

In der Nacht zum Montag (20.09.2021) hörte ein Anwohner ein lautes Geräusch in der Harscampstraße. Als er einen Blick aus seinem Fenster warf, sah er zwei Männer, wie diese sich mit einer Eisenstange an einem Pedelec zu schaffen machten. Der Zeuge alarmierte ebenfalls direkt die Polizei. Aufgrund der Beschreibung konnte einer der Tatverdächtigen im Nahbereich angetroffen werden. Der 28-Jährige ist bereits wegen gleichgelagerter Fälle in Erscheinung getreten und wurde festgenommen. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen versuchtem Fahrraddiebstahl aufgenommen. (lh)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell