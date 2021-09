Polizei Aachen

POL-AC: Radfahrer nach Sturz schwerverletzt

Monschau (ots)

Am heutigen Freitag (17.09.2021) kam der Fahrer eines Pedelecs zu Fall und verunglückte dabei schwer. Der Verletzte, ein 65jährige Mann aus Belgien, rollte gegen 11:15 Uhr von der Haag die stark abschüssige Bergstraße hinab. Noch bevor er den Burgring erreichte, überfuhr er eine in die Fahrbahn eingelassene Entwässerungsrinne und verlor dabei die Kontrolle über sein Gefährt. Der Radfahrer kam zunächst ins Straucheln und stürzte dann zu Boden. Hierdurch erlitt er schwere Gesichtsverletzungen. Der hinzugerufene Notarzt versorgte den Mann zunächst vor Ort und brachte ihn dann zur Rettungswache nach Simmerath. Von dort übernahm ein Hubschrauber den weiteren Transport in eine Spezialklinik. Um das beschädigte Zweirad kümmerte sich die Lebensgefährtin des Verletzten. (And.)

