Polizei Aachen

POL-AC: Fahrraddieb auf frischer Tat geschnappt

Aachen (ots)

Zivilbeamte der Aachener Kripo haben gestern Abend (15.09.21) in der Steinkaulstraße einen Fahrraddieb auf frischer Tat geschnappt. Der 27-Jährige war den Polizisten bereits kurz vor dem Diebstahl aufgefallen, als er mehrfach die Schlösser von abgestellten Fahrrädern genauer inspizierte. Kurze Zeit später konnten die Polizisten schließlich beobachten, wie der Mann ein Schloss mit einem Seitenschneider durchtrennte. Die anschließende Flucht auf dem gestohlenen Rad endete jäh an der Fahrzeugtür eines geparkten Pkw. Der 27-Jährige hatte versucht einem Beamten auszuweichen und dabei die Kontrolle über das Vehikel verloren. Der Mann wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. (am)

