Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Unfall auf der B70

Südlohn (ots)

Ein 73-jähriger niederländischer Autofahrer verletzte sich am Freitagmittag bei einem Unfall auf der B 70 zwischen Oeding und Vreden schwer. Nach Zeugenangaben war er gegen 12.20 Uhr von Vreden in Richtung Oeding unterwegs und kam eingangs einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab, geriet in den rechten Straßengraben, überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus nach Winterswijk. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

