POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Zeugen gesucht, Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht, Verstoß gegen Corona-Regeln - Widerstand und Hilfseinsatz

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Auwiesenstraße wurde am Montag zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr ein dort geparkter BMW von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Schwäbisch Hall-Sulzdorf: Verstoß gegen Corona-Regeln - Widerstand und Hilfseinsatz

Am Donnerstagabenderhielt die Polizei einen Hinweis, dass im Außenbereich einer Gaststätte in der Straße Blätteräcker Betrieb herrsche und sich dort mehrere Menschen aufhalten würden. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit gegen 20:30 Uhr konnte ein solcher Betrieb der Außengastronomie festgestellt werden. Der Betreiberin der Gaststätte droht nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.

Zwei Männer versuchten sich auf ihren Fahrrädern der Kontrolle zu entziehen, indem Sie versuchten, von der Örtlichkeit wegzufahren. Beide konnten aufgehalten werden. Bei einem 24-Jährigen ergaben sich Verdachtsmomente, dass er unter starkem Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille, weshalb er sich in einer Klinik einer Blutentnahme unterziehen musste.Ihm drohen nun führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Der zweite Radfahrer, ein 70-jähriger Mann, stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Bei der Kontrolle verweigerte er sich und drohte dem Beamten mit Gewalt. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht. Gegen die Maßnahmen leistete dieser massiven Widerstand. Polizeibeamte wurden während des Vorfalls keine verletzt. Der 70-jährige erlitt eine leichte Verletzung. Nachdem er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde er ebenfalls zu einer Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Während der ganzen Zeit beleidigte der Mann die Beamten massiv. Ihm droht nun wegen Widerstands und Beleidigung eine Anzeige.

Derselbe Mann, welcher die Ordnungshüter am Donnerstagabend noch wüst beschimpft hatte, meldete sich am Freitagmorgen gegen 1:15 Uhr per Notruf, da er offenbar auf dem Heimweg einen Abhang hinabgestürzt war und sich nicht mehr alleine aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes verweigerte der Mann. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann in der Bühlertalstraße ausfindig machen und verbrachten ihn nach Hause.

Blaufelden: Unfallflucht

Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 10:00 Uhr kam es zu einem Unfall als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Kaiserstraße in Blaufelden aus Richtung Bad Mergentheim kommend befuhr. An der Einmündung in die Bahnhofstraße wollte der Fahrzeuglenker hier in diese abbiegen. Dabei kam das Fahrzeug offenbar von der Fahrbahn ab, geriet nach links in den Grünstreifen und prallte hier gegen einen großen Findlingsstein. Dieser wurde durch den Aufprall um rund 1,50 Meter verschoben. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallfahrer von der Örtlichkeit.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen 3er BMA älterer Bauart in der Fabre dunkelblau-metallic. Der Wagen dürfte im vorderen linken Bereich von dem Unfall stark beschädigt sein.

Die Polizei Blaufelden bittet Zeugen sich mit Hinweise zu dem Fahrer unter Telefon 07953 925010 zu melden.

Schwäbisch Hall-Sulzdorf: Fahrradfahrer verunfallt - Zeugen gesucht

Am Donnerstag kurz nach 20:00 Uhr wurde im Bereich Herdweg ein verletzter Fahrradfahrer gemeldet. Dieser lag nach einem Sturz in einer Wiese und war vermutlich aufgrund einer starken Alkoholisierung kaum ansprechbar. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Der 42-jährige Radfahrer wies beim Auffinden Verletzungen auf, welche er sich nicht am Auffinden zugezogen hatte.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht nach Zeugen, welchen der Fahrradfahrer zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war.

Der Radfahrer hat kurze, dunkle Haare und trug zum Unfallzeitpunkt eine dunkelgraue Arbeitshose, eine hellgraue Jacke mit Kapuze sowie einen weinroten Rucksack. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein dunkelgraues Herren-Mountainbike.

Hinweise nimmt die Polizei Schwäbisch Hall unter Telefon 0791 400-0 entgegen.

