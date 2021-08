Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Streit unter LKW- Fahrern eskaliert

Ratzeburg (ots)

12. August 2021 | Kreis Stormarn - 11.08.2021 - BAB1/ Siek

Am 11. August 2021 kam es gegen 16:15 Uhr auf der Autobahn zu einem Streit unter LKW- Fahrern.

Nach bisherigem Erkenntnisstand sollen die Fahrer von zwei Sattelzügen einen Konflikt in einer Baustelle auf der BAB1 Höhe Hamburg Billstedt gehabt haben. Im Baustellenbereich bewarf der 37- jährige Fahrer eines gelben Sattelzuges einen roten Sattelzug mit Gegenständen. Der 57-jährige Fahrer des roten Sattelzuges fährt weiter auf der BAB 1 in Richtung Fehmarn. In Höhe des Parkplatzes Ohlendiek stellt der 37- jährige seinen gelben Sattelzug quer vor seinem Kontrahenten auf der Fahrbahn ab. Dieser musste eine Notbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. Es kam zu einem kurzen Wortgefecht und im Anschluss setzten beide ihre Fahrt fort.

Gegen den 37- jährigen Fahrer des gelben Fahrzeuges wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Wer hat diese Vorfälle beobachtet? Hinweise nimmt das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 1706-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell