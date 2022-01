Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geld aus Auto entwendet

Bocholt (ots)

Eine Tasche mit Bargeld, Papieren und ein Mobiltelefon gestohlen hat ein Unbekannter am Freitag in Bocholt aus einem Wagen. Der Täter nutzte es aus, dass der Fahrer gerade mit seiner Ladung beschäftigt war. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 13.30 Uhr auf der Dietrichstraße. Der Geschädigte hat einen Mann beobachtet, der als Tatverdächtiger in Frage kommt. Dieser war circa 20 bis 25 Jahre alt und trug eine blaue Kappe sowie eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

