POL-LG: ++ Polizei warnt aktuell: Erneut #Anrufe von falschen Polizeibeamten und angeblichen Enkeln in der Region ++ Heranwachsende bedrohen Jugendliche - Geld ausgehändigt ++ betrunken am Steuer ++

Presse - 20.10.21 ++

Lüneburg

Lüneburg - Heranwachsende bedrohen Jugendliche - Geld ausgehändigt

Wegen räuberischer Erpressung ermittelt die Polizei gegen drei 16, 18 und 19 Jahre alte Lüneburger nach einem Vorfall in den späten Abendstunden des 19.10.21. Die drei jungen Männer hatten gegen 22:00 Uhr im Umfeld des Bahnhofes, Bahnhofstraße, zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche bedroht, so dass die beiden den Männern einen geringen Bargeldbetrag übergaben. Die Täter konnten durch die alarmierte Polizei im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - "aggressiver Gast" beschädigt Tür von Bürgeramt

Vermutlich mit einer Entscheidung der Mitarbeiter des Lüneburger Bürgeramtes war ein 27-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 19.10.21 nicht einverstanden, so dass er aggressiv wurde. Der Mann trat beim Verlassen des Amtes in der Bardowicker Straße wütend gegen eine Glastür, so dass diese zerstört wurde. Der Mann flüchtete, konnte jedoch durch Polizeibeamte angetroffen werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Landkreise Lüneburg und Uelzen - Polizei warnt aktuell: Erneut #Anrufe von falschen Polizeibeamten und angeblichen Enkeln in der Region

Vor den Anrufen sog. falscher Polizeibeamter und angeblichen Enkeln, die dringend Bargeld benötigen, warnt abermals die "richtige" Polizei. Im Verlauf des gestrigen Tages meldeten sich mehr als ein Dutzend ältere Menschen aus der Region und berichteten der Polizei von entsprechenden Anrufen. Zu einem Schaden kam es bis dato nicht, da die Angerufenen besonnen reagierten und das Gespräch beendeten.

In diesem Zusammenhang appelliert die hiesige Polizei erneut an Kinder, Lebenspartner und Angehörige von älteren Menschen: "Sprechen Sie aktiv über diese Betrugsmaschen und vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen! Werden Sie aktiv! Es ist Ihr Erbe/Vermögen, welches in die falschen Hände gerät." Hier einige Tipps zum Schutz:

- Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. - Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - betrunken am Steuer - Lkw-Fahrer mit 2,6 Promille

Einen betrunkenen Fahrer eines Lkw DAF aus Lübeck stoppte die Polizei in den Abendstunden des 19.10.21 auf der Bundesstraße 248. Bei der Kontrolle des 49-Jährigen stellten die Beamten gegen 19:00 Uhr bei diesem einen Alkoholwert von 2,6 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurden im Rahmen des Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sichergestellt.

Lüchow - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 22 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 19.10.21 in der Jeetzeler Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 19:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - Vandalismus im Schulumfeld - 6.000 Euro Sachschaden

Einen Sachschaden von gut 6.000 Euro verursachten vermutlich Jugendliche im Zeitraum vom 19. auf den 20.10.21 im Umfeld der Stern-Schule im Hagenskamp. Dabei wurden Gegenstände in Brand gesetzt sowie frisch gesetzte Kantsteine auf einer Baustelle aus dem trockenen Zement gelöst. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - mit Transporter Außenspiegel touchiert - alkoholisiert

Den Außenspiegel eines in der Nothmannstraße abgestellten Pkw Fiat touchierte ein 60 Jahre alter Fahrer eines Lkw Iveco in den Nachmittagsstunden des 19.10.21 beim Vorbeifahren. Der Spiegel des Fiat wurde dabei gegen 16:20 Uhr zerstört, so dass ein Sachschaden von insgesamt 700 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 60-Jährige deutlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Jelmstorf - mit Baum kollidiert - leicht verletzt

Mit einem Baum kollidierte ein 26 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mitsubishi in den Nachmittagsstunden des 19.10.21 auf der Kreisstraße 56. Der Mann aus der Region war gegen 17:30 Uhr von Bruchtorf in Richtung Wichmannsburg unterwegs und verlor in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nässe die Kontrolle. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro (Totalschaden).

