Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fahrzeugführer und hohem Sachschaden auf der BAB 20 - Kleintransporter fuhr ungebremst auf Sattelzug auf

Rostock (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in den späten Abendstunden des 29.07.2021 auf der Richtungsfahrbahn Stralsund der BAB 20, kurz hinter der AS Dummerstorf. Der 36-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter aus Bad Sülze fuhr gegen 22:55 Uhr mit seinem Fahrzeug von hinten auf einen polnischen Sattelzug auf und prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke der BAB. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in die Rostocker Uniklinik verbracht werden. Der polnische LKW-Fahrer wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 40000,- Euro. Die Begutachtung der Spuren sowie die Auswertung der Fahrtenschreiberdaten des LKW deuten darauf hin, dass der Fahrer des Sprinter ungebremst gegen das Heck des Sattelaufliegers fuhr. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Während der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn Stralsund für 1,5 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der AS Dummerstorf abgeleitet. Aufgrund des großen Trümmerfeldes auf der Fahrbahn sowie ausgetretener Betriebsstoffe dauerten die Beräumung und Reinigung der Autobahn weitere 3 Stunden. Die Vorbeileitung des fließendes Verkehrs erfolgte über den Seitenstreifen der Autobahn. Axel Ulrich Polizeihauptkommissar Dienstgruppenleiter AVPR Dummerstorf

