POL-LG: ++ "Tag des Einbruchschutzes - 31.10.21" -> Information, Prävention und Präsenz in der "dunklen Jahreszeit" ++ Beratungen "Rund-um-den-Einbruch" (Terminbuchung erforderlich!)

++ "Tag des Einbruchschutzes - 31.10.21" -> Information, Prävention und Präsenz in der "dunklen Jahreszeit" - Schutz vor Einbruchskriminalität" ++ Gruppenberatungen zur Thematik "Rund-um-den-Einbruch" in der ersten November-Woche (Terminbuchung erforderlich!) ++ Polizei lässt nicht locker ++ "Helfen Sie aktiv mit!"

Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen - Region Nordost-Niedersachsen.

"Tag des Einbruchschutzes" - Unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" ist am 31.10.21 der bundesweit offizielle Tag des Einbruchschutzes - in diesem Jahr wieder am Tag der Zeitumstellung. Präventionsteam und Polizei in der Region nutzen diesen Tag, um bzgl. der Thematik zu sensibilisieren und auf das Thema aufmerksam zu machen.

"Setzen Sie unsere Sicherheitsempfehlungen in Ihrem Alltag um!", appelliert Kriminalhauptkommissar Michael Falk - Beauftragter für Kriminalprävention - vom Lüneburger Präventionsteam. Neben der ganzjährigen Möglichkeit einer individuellen Sicherheitsberatung auch in den eigenen 4-Wänden, bietet das Lüneburger Präventionsteam in der Woche nach dem 31.10.21 Gruppenberatungen bei der Polizei zur Thematik "Rund-um-den-Einbruch" durch. An fünf Terminen können sich dann Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema beraten lassen. Neben den gängigen "modus operandi" werden dann die Möglichkeiten zur Erhöhung des individuellen Einbruchschutzes vorgestellt.

Für folgende Termine besteht jetzt die Möglichkeit der Anmeldung (Achtung: begrenzte Teilnehmerplätze): Dienstag, 02.11.21, 16.00 Uhr Mittwoch, 03.11.21, 10.00 Uhr und 14.00 Uhr Donnerstag, 04.11.21, 16.00 Uhr Freitag, 05.11.21, 10.00 Uhr

Vor dem Hintergrund der Maßnahmen gegen den Corona-Virus gelten die 3-G-Regelungen: geimpft, genesen, getestet. Entsprechende Bescheinigungen und Test-Ergebnisse sind vorzuweisen.

Anmeldungen (unbedingt erforderlich) täglich zwischen 08:00 und 15:00 Uhr über die Polizei Lüneburg - bei Frau Springer - unter Telefon 04131-8306-2224.

-------

Parallel wird die Polizei mit Beginn der dunklen Jahreszeit im Rahmen des Maßnahmen- & Präventionskonzepts gegen Wohnungseinbrüche in der Region auch in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Lüneburg wieder präsent und aktiv sein und kontrollieren.

Hintergrund:

"Helfen Sie aktiv mit! - Einbruchschutz betrifft jeden!" - Bereits seit dem Jahr 2016 verzeichnet die Polizei in der Region mit einzelnen Schwankungen einen mehr als erfreulichen drastischen Rückgang bei den Haus- und Wohnungseinbrüchen. Dieser wurde im letzten Kalenderjahr auch durch die Anwesenheit von Hauseigentümern aufgrund der Corona-Pandemie ("Einbrecher kommen nicht (gerne), wenn die Bewohner zu Hause sind und vermeiden ein Zusammentreffen!") noch verstärkt, so dass die Polizei im vergangenen Jahr einen weiteren Rückgang der Einbrüche von mehr als 40 Prozent verzeichnen kann.

Jedoch gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit sind die Ermittler besonders wachsam, denn "trotz grundsätzlich sinkender Fallzahlen ist jeder Einbruch ein Einbruch zu viel!" Neben den verschiedenen offenen und verdeckten polizeilichen Kontroll- und Ermittlungsmaßnahmen (auch in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei) setzt die Polizei weiterhin insbesondere auch auf die Prävention (u.a. Einbruchschutzberatung) sowie die aktive Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger.

Das EINBRUCHSCHUTZ WIRKT lässt sich dabei sogar mit Zahlen belegen, so dass in den letzten Jahren mehr als 40 Prozent (2020: 43,91%) aller Einbrüche im Versuch "stecken blieben"- Tendenz steigend. Sicherungstechnik schreckt Einbrecher ab. Sie bedeutet längere Arbeitszeit = größeres Entdeckungsrisiko. ... so dass Einbrecher bei gut gesicherten Fenstern und Türen ihren Einbruchsversuch bereits nach wenigen Minuten abbrechen.

SEIEN SIE WACHSAM - Wachsamer Nachbar

Parallel setzten die Ermittler auch auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger! - "Einbrecher, Diebe oder Trickdiebe können Ihnen auffallen, wenn Sie Augen und Ohren offen halten".

Um diese ungefiltert aktuell entgegennehmen zu können, hat der Ermittlungsbereich Wohnungseinbruchdiebstahl für Hinweise der Bevölkerung weiterhin eine gesonderte Erreichbarkeit unter Tel. 04131-8306-1991 ("WED-Hinweis-Telefon") eingerichtet. Über diese Nummer können Bürger (auch außerhalb von akuten Einsatzanlässen) Hinweise an die Ermittler telefonisch weitergeben. Parallel steht dazu auch weiterhin die Email: wed@pi-lg.polizei.niedersachsen.de zur Verfügung.

WICHTIG: Bei aktuellen/akuten Hinweisen oder Einsatzlagen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten den Notruf über 110 zu wählen, ... damit entsprechende Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen sofort erfolgen können.

So agieren die Einbrecher

"In verschiedensten Fällen kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den Tätern nicht um örtliche Einbrecher handelt, sondern um in der Region Hamburg aufhältige Personen, die mindestens zu zweit auftreten", so ein Ermittler. Sie "schwärmen" von dort ins Umland aus; immer auf der auf Suche nach neuen Tatorten. Dabei werden die Einbrüche entweder zur Tageszeit, also bei Tageslicht, oder mit Einsetzen der Dunkelheit begangen. Da die Täter unter allen Umständen vermeiden möchten, mit den Bewohnern der potentiellen Tatobjekte zusammen zu treffen, müssen die Häuser unmittelbar vor der Tat ausgekundschaftet werden. Dazu trennen sich die Personen, die zuvor in der Regel in einem Pkw zum jeweiligen Zielort (Siedlung, Ort, Straßenzug) angereist sind. Zunächst einmal suchen die Täter von der Straße aus nach entsprechenden Objekten. Es wird darauf geachtet, ob Kraftfahrzeuge/Fahrräder auf dem Grundstück stehen, ob der Brief - oder Zeitungskasten gefüllt ist, oder andere Merkmale dafürsprechen, dass die Bewohner außerhäusig sind. Gerade in den Dämmerstunden am Morgen und Nachmittag sowie insbesondere am Abend sollte parallel eingeschaltetes Licht den Eindruck von "Anwesenheit" vermitteln!

Um sich letzte Klarheit zu holen, treten die Täter an das Haus heran, klingeln, klopfen oder rufen nach den Bewohnern. Meldet sich jetzt eine Person, werden fadenscheinige Begründungen geliefert. Ist offensichtlich kein Bewohner vor Ort, so kam es in der Vergangenheit auch vor, dass die Täter das Objekt für sich sichern, in dem im Bereich des Hauseinganges Veränderungen vorgenommen werden, die der heimkommende Bewohner entdecken muss und beseitigen würde.

Die angereisten Täter treffen sich anschließend und dürften nach bestimmten Kriterien die Objekte auswählen, in die nunmehr eingebrochen werden soll. Auch bei der Tatausführung dürfte zumindest ein Täter etwas abgesetzt vom Objekt "Schmiere" stehen.

"Darauf sollten Sie achten!"

Die Ermittlungen der Polizei gestalten sich bei diesem Deliktsfeld äußerst schwierig, was auch darin begründet ist, dass Tatverdächtige nur ganz selten namhaft gemacht werden können. Aber genau hier ist der aufmerksame Bürger und Nachbar gefordert! Jedermann soll dazu aufgerufen werden, in seinem Wohnumfeld auf Personen und Kraftfahrzeuge zu achten, die nicht in das normale Ortsbild passen, von Haus zu Haus gehen, betont langsam durch Wohnsiedlungen fahren oder zu Fuß schlendern. Achten Sie auf Personen, die sich nach dem beschriebenen Muster bewegen, notieren sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen die sich auffällig verhalten und eigentlich nicht in ihr Wohnumfeld gehören. Am allerwichtigsten aber ist es, dass Sie die Polizei sofort informieren!

Die Polizei bittet insbesondere:

- Notieren Sie Kennzeichen, Fahrzeugtyp und -farbe von fremden Fahrzeugen in Ihrer Umgebung. - Prägen Sie sich das Aussehen von unbekannten Personen in Ihrer Umgebung ein. - Achten Sie auch auf Vorkommnisse bei Ihren Nachbarn. - Teilen Sie ihre Beobachtung umgehend der Polizei mit, in Notfällen und dringenden Verdachtsfällen wählen Sie 110

Hinweise/Tipps (auch unter www.k-einbruch.de)

EINBRUCHSCHUTZ WIRKT

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden.

Durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik können jedoch viele Einbrüche verhindert werden. Unter www.k-einbruch.de informiert die Polizei, wie Sie Ihr Zuhause wirkungsvoll schützen können und welche Sicherungstechnik für Sie geeignet ist. Außerdem erfahren Sie hier, wie der Staat Einbruchschutz fördert oder wie Sie Teil des K-EINBRUCH-Netzwerkes werden können. Kostenlose Tipps und Ratschläge erhalten Sie auch bei Ihrer nächstgelegenen (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle.

Wertsachen, die offen in der Wohnung oder im Hause herumliegen, locken Einbrecher an. Dem können Sie vorbeugen, indem Sie Ihre Schmuckstücke, Dokumente oder sonstige Wertsachen in entsprechenden Wertbehältern aufbewahren. Vor der Anschaffung eines Wertbehältnisses sollten Sie sich durch eine (Kriminal-)Polizeiliche Beratungsstelle individuell beraten lassen. So schützen Sie sich:

Lassen Sie Ihre Wertsachen zu Hause nicht offen herumliegen, sondern bewahren Sie sie in einem Wertbehältnis auf.

Kennzeichnung

Kennzeichnen Sie Ihre Wertsachen individuell und dauerhaft. Erfassen Sie die wichtigsten Daten in einer Wertsachenliste und fertigen Sie Farbfotos an. Als wertvolle Hilfe zur Katalogisierung Ihrer Wertgegenstände empfehlen wir Ihnen eine Wertgegenstandsliste (auch als download unter www.k-einbruch.de).

