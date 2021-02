Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau-Schwagstorf: Unfallflucht an Biogasanlage

Fürstenau (ots)

An der Biogasanlage in der Straße Kellinghausen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einer Unfallflucht. Offenbar wollte der Fahrer eines vermutlich Sattelzuges wenden und setzte dazu mit dem Fahrzeugheck in den offenstehenden Einfahrtsbereich der Biogasanlage zurück. Beim Anfahren und Weiterfahren nach rechts scherte vermutlich der Aufflieger des Lkw aus und beschädigte einen Torflügel der Einfahrt. Danach entfernte sich der Verursacher und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Fürstenau unter 05901-961480 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell