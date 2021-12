Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211206.4 Breitenburg: Einbruch und Einbruchsversuch am Wochenende

Breitenburg (ots)

In der Graf-Rantzau-Straße kam es am letzten Wochenende zu einem versuchten und zu einem vollendeten Einbruch bei zwei Familienhäusern. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter in ein Haus zu gelangen. Hierbei wurde an der Haupteingangstür und der Terrassentür mehrfach gehebelt. Ein Betreten des Hauses gelang den Tätern jedoch nicht. Am Sonntagmorgen wurde ein weiterer Einbruch gemeldet. Hier gelang es, ein Nebenfenster aufzuhebeln und im Haus befindliche Schränke zu durchwühlen. Es ist noch nicht bekannt, welche Gegenstände entwendet wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell