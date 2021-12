Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211206.1 Wiemerstedt: Trunkenheit am Steuer endet im Graben

Wiemerstedt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei ein Golf im Wassergraben gemeldet. Insassen waren nicht mehr am Fahrzeug. In der Dorfstraße fand die eingesetzte Streife den Wagen, der von der Fahrbahn aus Wedding kommend linksseitig in den Wassergraben gerutscht war. Der 21jährige Halter konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dieser gab an, nach einer Partynacht auf dem Heimweg verunfallt zu sein. Er ließ sein Fahrzeug zurück und trat den Heimweg zu Fuß an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

