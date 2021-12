Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211203.2 Brunsbüttel: Unfallflucht-Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwochabend entdeckte am Marktplatz ein 49jähriger Fahrer an seinem geparkten Fahrzeug einen massiven Heckschaden. Der graue Ford Focus einer Hannoveraner Firma war hinten rechts komplett eingedrückt und umgeben von Trümmerteilen des Rücklichts. Das Fahrzeug muss mit einer Wucht getroffen worden sein, da es um etwa 30 cm verschoben wurde. Hinweise zum Unfallverursacher waren bisher nicht aufzufinden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Zeit von 18 Uhr bis 19:30 Uhr sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Brunsbüttel unter 04852-602411 zu melden.

