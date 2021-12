Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211203.1 Friedrichskoog: Weihnachtsdeko-Diebstahl im großen Stil-Zeugen gesucht

Friedrichskoog (ots)

In den Nächten von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag kam es zu mehreren Anzeigen wegen Diebstahls von Weihnachtsdekorationen aus Vorgärten im Bereich Hafenstraße und Koogstraße. Den Dieben fielen hierbei drei beleuchtete Weihnachtsmänner, eine Lichterkette, ein Lichtschlauch, eine beleuchtete Schneeflocke und ein beleuchteter Weihnachtsstern in die Hände. Die Marner Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter 04851-95070 mitzuteilen. Falls es Anwohner gibt, die auf installierten Kameras an ihren Grundstücken noch Filmmaterial haben, welches im Kontext hierzu stehen könnte, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

