Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211202.3 Itzehoe: Doppelter Schaden

Itzehoe (ots)

Nachdem ein Dieb einer Frau in Itzehoe das Portemonnaie entwendet hatte, hob dieser noch vor der veranlassten Kontosperrung Bargeld ab. Das bemerkte die Geschädigte erst später.

Am vergangenen Montag kaufte die 64-Jährige zur Mittagszeit bei Aldi am Langen Peter ein. Hier entwendete ihr ein Dieb unbemerkt das Portemonnaie aus der Jackentasche, was die Geschädigte noch am Nachmittag desselben Tages bei der Polizei anzeigte. Ihr Konto hatte die Anzeigende zu diesem Zeitpunkt bereits sperren lassen. Die Sperrung erfolgte allerdings zu spät, denn nur wenige Minuten nach dem Diebstahl hob der Täter in Itzehoe 500 Euro von dem Konto der Frau ab. Das stellte die Dame erst im Nachhinein fest.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

