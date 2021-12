Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211202.1 Lägerdorf: Geldbörsendiebstahl beim Supermarkteinkauf

Lägerdorf (ots)

Am Dienstagmittag wurde eine 57jährige Lägerdorferin bei ihrem Supermarkteinkauf in der Breitenburger Straße bestohlen. Die entwendete Geldbörse mit persönlichen Ausweispapieren und einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag transportierte die Kundin in einem Stoffbeutel, welcher am Einkaufswagen hing. Als diese im Kassenbereich bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl. Die Polizei weist nochmals darauf hin, Wertsachen möglichst sicher am Körper zu transportieren und Taschen nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswägen zu belassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell